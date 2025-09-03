El Partido de Mar Chiquita será sede del Pre Cosquín 2026, la instancia clasificatoria más relevante del folklore argentino para el Festival Nacional de Cosquín. El evento se llevará a cabo los próximos 15 y 16 de noviembre en el distrito.

La presentación oficial tuvo lugar en el Centro Cultural Oscar Sestelo de Coronel Vidal, con la participación de la comunidad y agrupaciones folklóricas locales. Durante el acto, el intendente Walter Wischnivetzky celebró la recuperación de la sede para Mar Chiquita, destacando el esfuerzo de gestión que hizo posible este logro.

“Hicimos todo lo que había que hacer porque las cosas no pasan solas: hay que gestionarlas, ocuparse, hacer trámites y cumplir requisitos”, expresó el intendente. El jefe comunal subrayó la importancia de este hito, al que calificó como “un sueño cumplido”.

Además, reveló que el proyecto tuvo su origen en un encuentro con el intendente de Cosquín, Raúl Cardinali, y adelantó la próxima firma de un convenio de hermanamiento con dicha ciudad. Este acuerdo permitirá “realizar actividades conjuntas durante todo el año, con intercambios culturales, turísticos y educativos”, y abrirá “puertas para nuestros artistas, bailarines, músicos y cantores”.

Por su parte, el secretario de Cultura y Educación, Germán Montes, resaltó el valor simbólico de recuperar la sede para la identidad local. “En algún momento, Mar Chiquita tuvo su Pre Cosquín. Se había perdido y trabajamos mucho para que vuelva. Este logro es colectivo: de las agrupaciones, de los artistas, de los vecinos que sienten y viven la cultura”, afirmó.

Montes también agradeció a las agrupaciones folklóricas, talleres y ballets presentes, señalando que “la cultura es la conjugación de todas las colectividades, del amor, la dedicación y el esfuerzo que el pueblo hace”.

Los interesados en participar en el Pre Cosquín 2026 pueden inscribirse o solicitar información al correo electrónico [email protected].