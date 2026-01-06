El pan de queso, uno de los clásicos gastronómicos de las playas de Brasil, se consolida como una alternativa ideal para el desayuno o una picada informal, gracias a su sabor intenso y su sencilla preparación con pocos ingredientes.

Dorado, fragante y con un interior húmedo y elástico, este bocadillo forma parte del ADN culinario brasileño y puede encontrarse en bares, panaderías y puestos de playa, donde suele acompañar las mañanas y las tardes de verano, incluso junto a una cerveza bien fría.

Aunque en la Argentina el chipá ocupa un lugar similar dentro de la tradición gastronómica, el pão de queijo posee una identidad propia, marcada por su textura característica y el uso de fécula de mandioca, que le otorga una consistencia única.

El origen de este bocado se remonta al Siglo XVIII, en el estado de Minas Gerais, en el sudeste de Brasil. En tiempos coloniales, ante la escasez y el alto costo de la harina de trigo, las comunidades locales comenzaron a utilizar harina de mandioca, un producto abundante en la región. Con el paso del tiempo, la incorporación del queso transformó la receta en un emblema nacional.

Para su preparación, se utilizan fécula de mandioca, queso rallado, leche, aceite vegetal, huevo y sal. La elaboración comienza con el precalentado del horno y el hervor de la leche con el aceite y la sal, que luego se incorporan a la fécula. Tras entibiar la mezcla, se suma el huevo y el queso rallado hasta lograr una masa suave. Finalmente, se forman pequeñas bolitas que se hornean hasta alcanzar una textura crujiente por fuera y tierna por dentro.

Como recomendación adicional, los panes de queso pueden consumirse recién horneados o recalentarse sin perder calidad. También es posible congelarlos crudos y hornearlos directamente cuando se desee, lo que los convierte en una opción práctica y versátil.