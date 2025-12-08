La tortita mendocina es mucho más que un simple panificado: representa identidad, tradición y memoria afectiva. Este clásico elaborado con harina, sal y grasa acompaña el desayuno cotidiano, el mate compartido en familia y esas juntadas espontáneas donde nunca falta alguien que llega con “un par de tortitas recién salidas del horno”.

Su aroma tostado y su textura crocante forman parte del paisaje local. Lo mejor es que hacerlas en casa resulta más sencillo de lo que parece. Entre todas sus variantes, la más popular -y la que nunca falla- es la tortita raspada, reconocida por su superficie marcada y su crocante perfecto.

Ingredientes

- 500 g de harina

- 100 g de grasa vacuna

- 1 taza de agua tibia

- 1 cucharadita de sal

- 1 cucharadita de polvo para hornear

Preparación paso a paso

Lo primero es derretir la grasa. Calentarla a fuego bajo hasta que quede líquida. Este paso es clave para lograr una masa tierna pero firme. Luego, en un bowl, mezclar harina, sal y polvo para hornear. Incorporar la grasa caliente y unir con cuchara o cornet.

Posteriormente añadir el agua tibia de a poco mientras se amasa, hasta obtener una masa suave y maleable. Trabajar la masa hasta que quede lisa y estirarla fina, como para empanadas. Pinchar con tenedor para evitar que se infle y lograr la textura raspada.

Luego de armar la masa, formar bollitos, aplastarlos y darles forma de discos finos. Raspar suavemente la superficie para el efecto característico. La cocción se debe hacer en placa sin engrasar y cocinar en horno medio (180 °C) hasta que estén doradas de ambos lados.

Como tip extra: pinchar cada tortita con un tenedor antes de hornear ayuda a mantener la crocancia uniforme y el aspecto tradicional.

Fuente: con información de TN