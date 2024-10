En los cuartos de final del Challenger de Buenos Aires, Francisco Comesaña dio otra muestra de nivel y perseverancia para remontar un momento difícil ante el peruano Juan Pablo Varillas y quedarse con el partido por 6-4, 6-7 (6) y 7-5 en el Court Central.

Con un gran trabajo desde lo anímico y lo tenístico fue pasando por distintos momentos, tuvo tres puntos de partido para terminar definiendolo con un alto nivel. Ahora va por una nueva final para su carrera.

En el primer set, el tenista de nuestra ciudad empezó luchando pero el desarrollo era muy parejo. Era importante que pudiera aprovechar las pocas chances que le iba a dar el peruano de juego muy sólido. Quebró dos veces “Come” para ponerse 5-4 arriba sacando para quedarse con el set. Lo selló con una gran definición para el 6-4 en 48 minutos.

Otra vez el inicio de la segunda parte del encuentro fue muy parejo, pero cuando vio una mínima oportunidad, el de Mar del Plata fue por ella. Quebró y ratificó con su saque para ponerse 4-2, pero además, puso en aprietos nuevamente a Varillas cuando sacaba, pero no pudo volver a quebrar por poco. La respuesta del rival fue contundente porque ganó los siguientes games para igualar el desarrollo (4-4). Todo siguió en paridad absoluta hasta el tie break.

Todo fue positivo para el marplatense que rápidamente sacó una buena ventaja, se puso 5-2 y le tiró toda la presión a su rival. Varillas la absorbió muy bien y dio vuelta ese panorama para un 8-6 que le dio el segundo set.

Después de tener un match point a favor que no pudo aprovechar, el tercer parcial se puso realmente difícil porque el tenis del peruano era más firme y efectivo. Pudo quebrar para sacar una ventaja, pero Comesaña reaccionó a tiempo ganando un set clave con su saque y quebrando para el 5 iguales que lo devolvía al partido. Ganó el siguiente game y llegó a un segundo match point que no pudo aprovechar. En el tercero, no podía dejarlo escapar y lo cerró con un 7-5.

Fue una batalla de 3 horas y 12 minutos pero que lo llena de confianza para las semifinales del sábado donde tendrá que enfrentarse con el boliviano Hugo Dellien que es el tercer favorito y donde tendrá otro duro cruce.