Comesaña volvió a ganar un partidazo y está en semifinales de Buenos Aires
El marplatense Francisco Comesaña venció a Juan Pablo Varillas por 6-4, 6-7 (6) y 7-5 dentro de un durísimo partido para meterse entre los mejores 4 del Challenger.
El marplatense Francisco Comesaña venció a Juan Pablo Varillas por 6-4, 6-7 (6) y 7-5 dentro de un durísimo partido para meterse entre los mejores 4 del Challenger.
En el día de su cumpleaños, Francisco Comesaña se consagró campeón del Challenger de Buenos Aires venciendo por 1-6, 7-6 (7) y 6-4.
El marplatense superó en primera rueda al peruano Gonzalo Bueno por 7-5 y 6-4 para meterse en la segunda ronda del certamen.
El marplatense venció por un doble 7-6 a Dmitry Popko en la segunda ronda del Challenger de Buenos Aires.
Francisco Comesaña venció esta tarde al boliviano Hugo Dellien por 6-4, 3-6 y 6-2 para meterse en la final del torneo donde mañana enfrentará a Federico Coria.
El flamante campeón del Challenger de Corrientes, ya se puso en marcha en el certamen que comenzó en Buenos Aires y tuvo un debut con triunfo.