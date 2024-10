El marplatense Francisco Comesaña cumplió con un gran objetivo. Esta tarde, se metió en la final del Challenger de Buenos Aires luego de vencer al boliviano Hugo Dellien en las semifinales del torneo por 6-4, 3-6 y 6-2.

Con una actuación de muy buen nivel en líneas generales, aunque con una segunda manga donde la acumulación de horas de juego le pasó factura, pudo llegar a la definición del certamen. Ahora buscará su primer título del año en Argentina y en el día de su cumpleaños, ante Federico Coria.

En un primer set que fue parejo en el inicio, Comesaña estaba más firme con sus golpes y eso le traería tarde o temprano una ventaja. Justamente fue el quiebre para ponerse 5-3 y quedar a un pasito de llevarse la primera manga. Lo cerró por 6-4.

Para el parcial siguiente, la historia no fue la misma porque no encontró su ritmo, tuvo pocas chances para aprovechar en el partido y se lo hizo pagar Dellien. El boliviano quebró y ratificó para ponerse 5-2 y fue imposible volver a meterse en el set. Se lo llevó finalmente por 6-3 por lo que el partido todavía no tenía dueño.

Comesaña inició el último tramo del partido quebrando en un segundo game muy largo para ponerse 3-0. A partir de ahí, no bajó su intensidad y tuvo un doble match point con quiebre includio para convertirse en finalista. Lo cerró con una jugada increíble para el 6-2.

Otro paso importante en su carrera. Jugará una nueva final profesional y se dará el gusto de hacerlo en Argentina. Esta vez, con menos desgaste luego de 2 horas y 24 minutos, pero mañana desde las 13 horas ante el máximo favorito Federico Coria y en el día de su cumpleaños, buscará su tercer Challenger y el primero de la presente temporada.