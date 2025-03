En su tercer día de actividad consecutiva por el Master 1.000 de Miami, Francisco Comesaña quedó eliminado en la primera ronda del cuadro principal a manos del juvenil italiano Federico Cina que demostró porqué recibió un Wild Card para este importante torneo.

El marplatense hizo su estreno en un campeonato de este nivel donde nunca había podido ingresar al Main Draw y, tal como pasó en las dos jornadas anteriores, tuvo una dura batalla.

Cina, de apenas 17 años y ubicado en el puesto 441 del mundo, es una de las jóvenes promesas del circuito y demostró los motivos en la cancha. Fue un exigente 7-6 (4) y 7-6 (2) tras jugar 1 hora y 47 minutos.

En todo el partido sólo hubo dos quiebres por lado pero no sirvieron para marcar la diferencia, sino para que todo continúe igualado en la cancha. En el primer set se pudo poner 5-2 arriba en el tie break y Comesaña no pudo revertir esa tendencia. En la segunda manga, el de Mar del Plata revirtió una situación compleja para igualarlo y en el tie break, se repitió la historia con un 5-2 para el italiano que no tuvo vuelta atrás.

Con esta semana de competencia que incluyó dos triunfos en qualy y una derrota en primera ronda de su primer Master 1.000, la semana que viene “Come” subirá tres puestos en el ranking internacional y llegará a su mejor registro histórico: número 64.

La presencia marplatense en el certamen se extenderá con Horacio Zeballos que, luego de ser campeón del Challenger de Phoenix, volverá a competir con Marcel Granollers, buscando la primera victoria en este nivel durante el 2025.