Master 1.000 Miami

Zeballos y Granollers volvieron a perder en primera rueda
Horacio Zeballos y Marcel Granollers perdieron nuevamente en la primera presentación; esta vez por el Master 1.000 de Miami.
Horacio Zeballos y Marcel Granollers perdieron nuevamente en la primera presentación; esta vez por el Master 1.000 de Miami.
El marplatense junto a Marcel Granollers tienen debut confirmado para el segundo Master 1.000 consecutivo en Estados Unidos.
Después de avanzar dos rondas, la dupla del marplatense y el español cayó ante Kokkinakis y Kyrgios en los cuartos de final del cuadro de dobles en el certamen estadounidense donde eran los terceros pre-clasificados.