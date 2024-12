Se terminó la temporada 2024 de la Fórmula 1 y el futuro de Franco Colapinto en la máxima categoría del automovilismo mundial aún es una incógnita. En medio de las negociaciones y las informaciones sobre la butaca que podría ocupar el piloto argentino, que debutó en Williams tras reemplazar a Logan Sargeant, siguen generando ilusiones de ver al pilarense de 21 años otro año más en el Gran Circo.

Durante las pruebas del Gran Premio de Abu Dhabi, en el circuito de Yas Marina, los rumores sobre un posible pase de Colapinto a la escudería francesa Alpine, que se quedó con el sexto puesto en el campeonato de constructores, volvió a cobrar dimensión y, según las palabras de la periodista brasileña Julianne Cerasoli en el podcast Pit Pass F1, “no está completamente descartada” la llegada del argentino.

“Hablando de Alpine, sigo escuchando que Colapinto no está en absoluto fuera de la consideración para 2025 y que Flavio Briatore (asesor principal) está buscando una manera de deshacerse de Jack Doohan”, comentó Cerasoli en uno de los capítulos emitidos antes de la carrera principal en los Emiratos Árabes. El piloto australiano, de 21 años, corrió en el GP de Abu Dhabi en reemplazo del francés Esteban Ocon, quien se marchará al equipo Haas en 2025.

Con la salida de Ocon, quedaría por definirse la segunda plaza para la temporada en Alpine, que ya tiene al francés Pierre Gasly confirmado como piloto. De acuerdo a lo revelado por la periodista especializada en F1, Doohan está en evaluación, tal como ocurrió en Yas Marina y como está ocurriendo con los tests de postemporada que durarán hasta el 15 de diciembre. Esto mantendría a Colapinto a la expectativa, de acuerdo a lo que resuelva Briatore.

“El hecho de que Doohan esté haciendo su primera carrera en la Fórmula 1 en este Gran Premio es para evaluar, en cierto modo, sabiendo que no va a ser lo suficientemente bueno. Así que sería una excusa para Flavio (Briatore) para dejarlo caer. Flavio está siendo muy activo en el paddock hablando con todo el mundo, y no me sorprendería que ese fuera el caso. Por supuesto, para que eso suceda, Williams necesitaría algo de dinero. Así que no es algo barato para Flavio. Pero no creo que Colapinto esté completamente descartado. Y durante este viernes, muchas veces oí: ‘¿Escuchaste hablar de Colapinto? ¿Sabes lo que está haciendo Flavio?’ Así que estemos atentos a eso”, completó Cerasoli, generando aún más incertidumbre.

Esta historia comenzó en Brasil, cuando el ex dueño de la F1, Bernie Ecclestone, visitó al piloto argentino en el sector corporativo de Williams. El magnate inglés de 94 años, que manejó los derechos comerciales de la Máxima por casi cuatro décadas, se apersonó junto a su pareja, Fabiana Flosi, ante Franco.

Estuvieron charlando y diez días después de la carrera en San Pablo, el británico reveló que Flavio Briatore, asesor ejecutivo de Alpine, quería contratar al bonaerense. “Quiere absolutamente a Colapinto para 2025″, subrayó, y opinó que el precio solicitado por el pilarense, de 20 millones de dólares, “no era un problema” para Briatore, según le confió Bernie a Blick.

En tanto que el Times afirmó que Briatore está deseando contratar al piloto de Williams y que Alpine “se entiende que está más abierta a la idea de un acuerdo de cesión” que Red Bull, que en ese momento también estaba en plena negociaciones por el argentino.

Una vez que las gestiones de la escudería austriaca se enfriaron, y que el jefe de Red Bull y el asesor del equipo, Christian Horner y Helmut Marko, pusieron en duda que Colapinto pase a las huestes de la bebida energizante, otra vez apareció Briatore, cuya carta fue adelantar el debut de Doohan para este fin de semana. Al australiano se lo vio complicado en su primera competencia y esto es positivo para las aspiraciones del pilarense en continuar en la Fórmula 1.