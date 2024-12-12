La reflexión de Colapinto en medio de la definición de su futuro: "Pasé por algunos momentos que fueron difíciles"
El pilarense también remarcó que "no solía tener accicentes" y que "los primeros casi que fueron en F1".
El pilarense también remarcó que "no solía tener accicentes" y que "los primeros casi que fueron en F1".
El pilarense había mostrado un buen rendimiento en la primera sesión, pero luego tuvo que dejar la práctica por un desperfecto en su auto.
Antes de su última carrera del año, el piloto bonaerense se refirió a los rumores que lo vinculan con la escudería austríaca para la próxima temporada.
El piloto argentino salió desde el puesto 19, quedó último y cuando intentó evitar el tráfico, fue golpeado por el auto del francés Ocon.
"No será el mejor", manifestó el piloto de 21 años sobre la puesta a punto de su monoplaza para esta penúltima fecha de la temporada en la Máxima.
El pilarense terminó en el puesto 14°, mientras que el tailandés tuvo que abandonar.
El múltiple campeón de la Fórmula 1 le preguntó rápidamente a su equipo cómo se encontraba el argentino tras del accidente.
El piloto argentino no anduvo con vueltas sobre su despiste en plena recta principal del circuito de Interlagos.
En medio de los rumores de la salida de Checo Pérez, Christian Horner admitió que consultó por el argentino.
El argentino es el piloto sensación de la Fórmula 1 y, debido a la gran cantidad de preguntas que recibió en las redes sociales, su equipo tomó una importante determinación.