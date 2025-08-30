El encuentro que debían disputar Círculo Deportivo y Gutiérrez Sport Club por la séptima fecha de la Reválida del Torneo Federal A, programado para este sábado en Mendoza, fue suspendido por cuestiones climáticas.

La decisión se tomó minutos antes del inicio del partido debido a las condiciones meteorológicas adversas que impedían el desarrollo normal del juego. Sin embargo, desde el Consejo Federal confirmaron rápidamente la reprogramación y el cotejo se llevará a cabo mañana domingo a las 11 de la mañana en el mismo escenario.

Círculo llega a este compromiso en busca de puntos clave para entrar en puestos de clasificación, mientras que Gutiérrez intentará sumar los primeros tres puntos del segundo semestre.

