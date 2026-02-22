Una de las noticias del mundo del cine de esta semana fue la muerte a los 95 años de Robert Duvall, sin dudas uno de los actores más importantes de la historia. Integró la ola renovadora del Hollywood de los 70’s y notablemente a lo largo de seis décadas se mantuvo siempre presente. Sus primeros créditos son televisivos y datan de 1960, y actuó hasta 2022 en Los crímenes de la academia. Carrera extensísima que conoció el prestigio de las nominaciones y los premios, pero que también supo reinventarse con el paso de los años y ser un sólido veterano de reparto en infinidad de películas de todos los géneros y ambiciones. Por suerte su talento puede ser revisitado en varias películas que están en plataformas, de las cuales vamos a rescatar cinco, descartando obviamente su presencia en El padrino 1 y 2, que está por encima de todo y es una recomendación que excede este simple texto.

Ads

MASH (1970) dirigida por Robert Altman, con Donald Sutherland, Elliott Gould, Tom Skerritt. En Disney+.

-Esta comedia de Altman dio lugar, luego, a una popular serie que terminó siendo más importante que la película; sin embargo, se trata de una comedia de referencia para el cine norteamericano. Estamos ante una sátira de la Guerra de Corea, principalmente a través de las hedonistas características de los personajes de Sutherland y Gould. La película es bastante burlona del militarismo norteamericano, precisamente a partir de la presencia del mayor Frank Burns, interpretado por Duvall. Se trata de un cirujano fundamentalista, pero a la vez alguien totalmente inepto para desarrollar su carrera, con Duvall explorando una zona oscura y lunáticamente cómica.

Ads

Los aristócratas del crimen (1975) dirigida por Sam Peckinpah, con James Caan, Robert Duvall, Arthur Hill. En Prime Video.

-Prime Video es una plataforma bastante peculiar, donde está todo tan desordenado que a veces hay que buscar con una lupa diversas joyas o películas fuera de cualquier catálogo. De hecho, es una de la que más películas con Duvall tiene, incluso de esas que no son las referencias inmediatas de su carrera. Un ejemplo es este film de acción de Peckinpah en el que vuelve a compartir reparto con James Caan luego de El padrino. Con el grado de violencia característico del director, Duvall interpreta a George Hansen, un asesino a sueldo que traiciona a su amigo y compañero.

Ads

Impacto profundo (1998) dirigida por Mimi Leder, con Robert Duvall, Téa Leoni, Elijah Wood. En MercadoPlay.

-Ese año hubo dos películas con meteoritos que iban a destruir la Tierra. La exitosa fue la pirotécnica Armagedón e Impacto profundo no tuvo la misma suerte. Claro, era una película sin tanto carisma y se tomaba el asunto de la extinción del planeta como una posibilidad de explorar la psicología de sus personajes. Había en el tono de este relato de ciencia ficción un carácter más introspectivo, como si la directora Leder intentara cruzar todo con el drama intimista. Ahí aparecía Robert Duvall para interpretar al capitán Spurgeon “Fish” Tanner, quien comandaba la expedición Messiah con el objetivo de destruir el cometa y nos regalaba algunos pasajes de amable sabiduría interpretativa con un personaje sumamente querible.

Loco corazón (2009) dirigida por Scott Cooper, con Jeff Bridges, Maggie Gyllenhaal, Robert Duvall. En Disney+.

Ads

-En esta película sobre la capacidad de redención de un cantante country descollaba Jeff Bridges, como ese artista que intentaba un poco torpemente recomponer lazos mientras trataba de esquivar una dolencia cardíaca refugiándose en la música y el alcohol. Y allí aparecía entonces Robert Duvall, ya veteranísimo pero con la amabilidad de siempre, como Wayne Kramer, el amigo confidente del protagonista, también dueño de un bar, quien resultaba un sostén ineludible que intentaba atajar el descenso del amigo.

El juez (2014) dirigida por David Dobkin, con Robert Downey Jr., Robert Duvall, Vera Farmiga. En HBO Max.

-La última de las seis nominaciones al Oscar que obtuvo Duvall fue por su interpretación del juez Joseph Palmer en este drama de Dobkin, que era en verdad un vehículo para el lucimiento de Robert Downey Jr. Pero Duvall, grande como siempre, le robaba cada una de las escenas en las que aparecía, interpretando a ese hombre de principios que entraba en zona de sombras tras ser acusado de un asesinato. El juez atravesaba varios subgéneros, del policial al relato judicial, pero donde mejor funcionaba era en el drama de padre e hijo. Duvall siguió actuando y dirigiendo, pero entregó aquí, a los 84 años, su última gran interpretación.