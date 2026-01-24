El pasado 23 de enero se celebró el Día Mundial del Chorizo y la excusa es perfecta para rendirle homenaje al choripán, uno de los íconos más transversales de la gastronomía nacional. Presente en canchas, veredas, fiestas populares y parrillas gourmet, es un ritual compartido que atraviesa generaciones y contextos sociales.

Ads

Pan francés fresco, chorizo abierto en “mariposa” y un toque de chimichurri: pocos ingredientes alcanzan para construir una identidad culinaria. Simple en su forma, contundente en su sabor, el choripán se disfruta tanto antes de un partido como en mesas sofisticadas, sin perder nunca su esencia.

El origen del Día Mundial del Chorizo

La fecha tiene su raíz en una tradición española. La versión más difundida señala que a fines del siglo XIX, el rey Alfonso XII visitó Puertollano, en la región de Castilla-La Mancha, donde fue agasajado con bocadillos de chorizo elaborados tras la reciente faena porcina. El entusiasmo del monarca por el producto hizo que ese 23 de enero quedara marcado como día festivo.

Ads

En esa zona, la matanza del cerdo comienza en noviembre, cerca del Día de San Martín, y hacia enero los embutidos alcanzan su punto justo de curación. Aún hoy, en Puertollano se mantiene la tradición de compartir bocadillos de chorizo en esa fecha.

Un clásico del Cono Sur

Aunque el nombre “choripán” se repite en Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, cada país le imprime su sello. Argentinos y uruguayos optan por el pan francés; en Chile se reemplaza el chimichurri por pebre, una salsa fresca de tomate, cebolla, cilantro y ají; mientras que en Paraguay es habitual servirlo con pan de queso, emparentado con el chipá.

Ads

Claves del choripán perfecto

Las combinaciones posibles son infinitas, pero hay reglas no escritas que definen al choripán clásico:

El chorizo suele elaborarse con una mezcla de carne vacuna y porcina, siendo habitual una proporción 70/30.

El pan francés es el favorito por su corteza crocante y miga aireada, capaz de absorber la grasa sin romperse. Siempre debe estar bien fresco.

El pan se calienta en la parrilla, con la miga hacia abajo, durante unos segundos: nunca se sirve frío.

El corte “mariposa” permite una cocción pareja y facilita que el chorizo se adapte al pan.

El chimichurri, a base de ajo, orégano, ají molido, aceite y vinagre, es el condimento insignia.

Según el ranking internacional de Taste Atlas, el choripán integra el podio de los mejores sándwiches argentinos, junto al lomito y el de milanesa.

Fiestas del choripán en la Provincia

La provincia de Buenos Aires rinde culto al choripán con celebraciones a lo largo del año. Entre las más destacadas se encuentran la Fiesta Regional del Choripán en Ranchos (General Paz), la Fiesta del Choripán y la Bondiola en Naón (Nueve de Julio) y la Fiesta del Choripán Serrano en Sierras Bayas, partido de Olavarría.

Ads

Fuente: DIB.