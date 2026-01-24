Choripán: el sándwich argentino que no distingue clases ni edades
Según el ranking internacional de Taste Atlas, el choripán integra el podio de los mejores sándwiches argentinos, junto al lomito y el de milanesa.
Según el ranking internacional de Taste Atlas, el choripán integra el podio de los mejores sándwiches argentinos, junto al lomito y el de milanesa.
Así lo indicó un referente del sector: "Se pasan la pelota de uno a otro, nadie se hace responsable. La medida de fuerza seguirá hasta tener una respuesta".