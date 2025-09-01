Este lunes, Jorge Fontevecchia estrenó una nueva etapa de Modo Fontevecchia en NET TV, ahora con un horario extendido de 10 a 13 y con un formato completamente renovado. El ciclo se emite desde un nuevo estudio de Editorial Perfil, con escenografía actualizada y mayor despliegue técnico.

El primer invitado de esta etapa fue el periodista Chiche Gelblung, quien habló de la actualidad del país, su trayectoria y su oficio. En medio de la charla, recordó una anécdota con Susana Giménez, a quien comparó con Oprah Winfrey. Gelblung contó que le había sugerido a la diva posar con libros o visitar librerías, tal como hace Oprah en Estados Unidos, logrando que cada título recomendado se convierta en un éxito de ventas. Según relató, en un principio Susana se enojó con la propuesta, pero luego aceptó y terminó generando que los libros que mencionaba también se transformaran en bestsellers en la Argentina.

Video acá https://www.instagram.com/p/DOENBwjjnfS/

