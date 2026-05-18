Preocupación por la salud de Chiche Gelblung
Está internado en terapia intensiva
Está internado en terapia intensiva
En el estreno de la nueva etapa de Modo Fontevecchia, Chiche Gelblung contó que le sugirió a Susana posar con libros como Oprah. Aunque al principio se enojó, luego aceptó y los títulos que mencionaba se convirtieron en bestsellers.
Se encuentra en el Sanatorio de los Arcos, al que ingresó en la mañana de este miércoles. Si bien aún no trascendieron los motivos, Crónica HD activó el protocolo por COVID-19.