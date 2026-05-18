Chiche Gelblung recordó una anécdota con Susana Giménez

En el estreno de la nueva etapa de Modo Fontevecchia, Chiche Gelblung contó que le sugirió a Susana posar con libros como Oprah. Aunque al principio se enojó, luego aceptó y los títulos que mencionaba se convirtieron en bestsellers.