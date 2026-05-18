Este lunes se conoció la noticia de que Chiche Gelblung se encuentra internado en terapia intensiva luego de sufrir una descompensación en las últimas horas.

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Según informó Pía Shaw, alrededor del 20 de abril el periodista ya había atravesado un problema de salud cuando sufrió una descompensación por la que debieron colocarle dos stents. En ese momento, los médicos le recomendaron realizar reposo y bajar el ritmo de trabajo, aunque él continuó con sus compromisos laborales tanto en radio como en televisión.

Semanas después, Chiche sufrió una fuerte caída y nuevamente recibió indicaciones médicas para descansar y recuperarse. Sin embargo, tampoco habría respetado el reposo indicado y siguió adelante con sus actividades habituales.

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Ahora, tras una nueva descompensación, el periodista quedó internado en terapia intensiva. Aunque se encuentra consciente, los médicos lo mantienen bajo observación para evaluar las consecuencias del golpe y del desgaste físico acumulado.

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