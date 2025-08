Aldosivi sumó su segundo empate consecutivo en casa, esta vez 0 a 0 ante Newell’s Old Boys de Rosario por la tercera fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional. En un Estadio “José María Minella” con un campo de juego en muy malas condiciones, el equipo marplatense volvió a mostrar actitud y compromiso, pero no logró romper el cero.

“El equipo sigue mostrando que tiene una entrega total, que deja todo, que va al frente y quiere ganar los partidos. No se está dando, pero claramente lo estamos buscando”, remarcó el entrenador Mariano Charlier tras el encuentro, poniendo el foco en la actitud como base del trabajo. Sin embargo, no dejó de mencionar uno de los factores que condicionó el desarrollo del juego: “La cancha va a estar así todo el año, y es una lástima porque intentamos tener un juego asociado. En el último tercio, donde tenés que ser más preciso, se complica todo. Puede ser por el campo o por malas decisiones en ese momento clave”.

Dentro de ese contexto, uno de los ingresos que no pasó desapercibido fue el de Tobías Cervera, delantero que regresó al club en los últimos días del mercado de pases. Para Charlier, su incorporación fue pensada desde el convencimiento de que podía aportar una variante ofensiva: “Desde que terminó el partido con San Martín de San Juan empezamos a hablar de él. La idea no era que venga por otro jugador, no era Cervera por Torres, sino Cervera y Torres; queríamos sumarlo al grupo para que vuelva a ser el Toby que se fue. Sabíamos que no venía con muchos minutos y que iba a necesitar tiempo”.

El DT explicó que su participación en este partido fue consecuencia de las necesidades del momento más que de una planificación previa: “Toby todavía no es ese jugador que se fue, le falta rodaje. Pero confío en que va a recuperar su nivel y nos va a dar mucho".

El empate dejó sensaciones divididas. Por un lado, el orden defensivo y la intensidad colectiva. Por otro, la dificultad para generar y convertir en el área rival, algo que Charlier espera que mejore con la adaptación progresiva de los nuevos nombres: “Me hubiese gustado tener a los refuerzos antes, para poder trabajarlos más. Pero estoy contento con lo que trajimos. Vamos completando un plantel competitivo”.

Aldosivi buscará su primera victoria en la próxima jornada, con el objetivo de transformar esa entrega que resalta su entrenador en los tres puntos que necesita para seguir creciendo en la tabla.