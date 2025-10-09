Chachingo Wine Fair se consagró como uno de los eventos de vinos más destacados de Argentina. Con su primera edición en 2017, se ha convertido en un clásico de las agendas de los amantes del vino.

Ads

La feria fue creada por el winemaker Alejandro Vigil, junto a su esposa María Sance y Fernando Gabrielli, y durante 2025 ofrecerá un total de ocho fechas en distintas ciudades de Argentina.

Este año el evento ya se desarrolló en el mes de marzo en Park Hyatt Mendoza, en abril en Puerto Norte de Rosario, en mayo en el Centro de Convenciones de Salta, en julio en el Hotel Holiday Inn en Córdoba, en agosto en el Alvear Icon Hotel en Buenos Aires; y en septiembre se presentó en el Sheraton Bariloche Hotel. Cabe destacar que todas estas ediciones se realizaron con entradas agotadas.

Ads

La séptima fecha, de la ya tradicional Chachingo Wine Fair, se desarrollará los días viernes 17 y sábado 18 de octubre en Mar del Plata por cuarto año consecutivo. La propuesta cuenta con la participación de 40 bodegas, de todo el país.

Además, habrá degustaciones Restinga Gin y Club Vea Vinos; y se sumará una importante propuesta de gastronomía diseñada por los equipos de cocina de Haras Santa María del Mar y Casa Vigil Mendoza que tendrá precios accesibles. La feria contará con dos shows de música de "Out Of Control" y "RonDamón Reggae".

Ads

“Mar del Plata es una de las grandes capitales turísticas de Argentina y estamos muy contentos por poder traer nuestra feria nuevamente a esta ciudad. El resultado del 2024 fue excelente y esperamos volver a tener una gran concurrencia de amantes del vino. Vamos a continuar trabajando para mostrar la diversidad del vino argentino, lo cual siempre es el objetivo primordial de Chachingo Wine Fair” comentó Fernando Gabrielli (Co Founder de Chachingo Wine Fair).

Para Alejandro Vigil, otro de los creadores del evento, el objetivo de la feria es: “Es promover el vino argentino en el país. Estamos trabajando sobre eso. Este año la feria ya ha convocado a más de 11.000 personas entre todas sus ediciones. Es un gran número y nos motiva a seguir adelante”.

La cuarta edición de Chachingo Wine Fair Mar del Plata contará con la participación de las siguientes bodegas: A 16, Agustín Lanús Wines, Antigal, Antucura, Argento, Bianchi, Bonora Vines, Bressia, Cadus Wines, Carinae, Castel Conegliano, Catena Zapata, Colomé, Durigutti Family Winemakers, El Enemigo, El Relator, Falasco Wines, Humberto Canale, Jasmine de los Mundos, Jorge Rubio, Kalós Wines, La Coste de los Andes, López, LoSance, Luigi Bosca, Mi Terruño, Mil Suelos, Norton, Presente Vinos, Pulenta Estate, Raventos Codorniu, Ruca Malen, Sábato Wines, Séptima Wines, The Wine Plan, Trapiche, Trivento, Weinert, Zorzal Wines y Zuccardi Valle de Uco.

Ads

La próxima estación de Chachingo Wine Fair será los días 27 y 28 de Noviembre en Casa Vigil en Mendoza.