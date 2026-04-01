En el marco de una investigación por abuso de arma y lesiones leves, personal policial realizó un allanamiento en el barrio Puerto que culminó con la aprehensión de dos hombres y el secuestro de un arma de fuego, estupefacientes y otros elementos de interés para la causa.

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La causa se inició a partir de un episodio ocurrido el pasado 20 de febrero en Guanahani al 3300, donde un hombre de 30 años resultó herido de arma de fuego en su pierna izquierda. Según su testimonio, el ataque se produjo cuando salía de la vivienda de su pareja y fue sorprendido por un hombre -a quien identificó como hijo de una vecina- que, sin mediar palabra, efectuó varios disparos, impactando uno de ellos en su extremidad inferior.

La víctima sufrió una fractura de tibia y peroné, fue asistida por personal del SAME y trasladada al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). De acuerdo a los primeros elementos de la investigación, el hecho estaría vinculado a conflictos de larga data en el entorno familiar del agresor, lo que habría derivado en una escalada de violencia que culminó en el ataque armado.

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El operativo realizado hoy se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la intersección de Pescadores y Magallanes, tras una serie de tareas investigativas que incluyeron la toma de testimonios y el análisis de registros fílmicos, lo que permitió identificar al principal imputado.

Durante el procedimiento, en el que intervinieron efectivos del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Tercera con apoyo del GTO de la Comisaría Novena, el Grupo GAD e Infantería, se secuestró una pistola semiautomática calibre 9 mm Bersa Thunder -con inscripción de la Policía Federal Argentina- junto a su cargador y municiones. Además, incautaron cuatro teléfonos celulares, 22 envoltorios de clorhidrato de cocaína con un peso total aproximado de 19 gramos y dinero en efectivo.

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En el lugar fueron aprehendidos dos hombres de 33 y 41 años. La Fiscalía N°5, a cargo de Alejandro Pellegrinelli, dispuso para el principal imputado la formación de causa por tenencia de arma de guerra, abuso de arma, lesiones y encubrimiento, ordenando su traslado a la Unidad Penal N°44 de Batán.

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Asimismo, ambos quedaron imputados por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, con intervención del Juzgado de Garantías N°3, que convalidó el secuestro de los elementos incautados.