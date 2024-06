José, el papá de Loan Danilo Peña, sostuvo que él y su hijo llegaron "de sorpresa" al almuerzo organizado en casa de la abuela, donde el nene fue visto por última vez el 13 de junio. Fue en una nota con C5N, donde también dijo que la pareja de María Victoria Caillava y Carlos Pérez no había sido invitada al almuerzo y los había llevado Laudelina, tía del niño desaparecido. Se trata del marino que está apuntado por la Justicia como presunto cerebro del secuestro y su pareja, que es empleada municipal.

"Los llevó mi hermana, no fueron invitados por mi mamá. Cayeron de sorpresa. Se conocían pero no fueron invitados. Pero yo también caí de sorpresa, no fui invitado. Como mi compañero de trabajo me había dicho que no se trabajaba por ser festivo, quise ir a ver a mi mamá", comenzó a relatar.

Minutos antes había explicado que Loan "no estaba invitado" al almuerzo y que fue con él. "Ellos no sabían que yo iba con Loan. Él no estaba invitado, fue conmigo. A último momento lo llevé", aclaró. Según la versión de José, al decir que iba al campo, Loan le habría insistido para ir. "Llevame, llevame", le habría pedido, a lo que él le dijo que le preguntara a su mamá, y finalmente lo llevó.

En su relato, además, volvió a corroborar que era la primera vez que Loan iba al campo de su abuela.

Mientras tanto, vecinos de 9 de Julio llevan adelante una nueva marcha hacia el centro de la ciudad pidiendo por la aparición de Loan Danilo Peña, de quien no se sabe nada hace doce días. Con carteles, velas y hasta en vehículos con fotos de Loan pegadas en sus parabrisas, se hacen sentir en búsqueda de Justicia.

Sofía Herrera

En paralelo, la desaparición de Loan capturó la atención nacional y generó desde el comienzo del caso una oleada de hipótesis y especulaciones. Una de las teorías más comentadas en las últimas horas en las redes sociales fue el supuesto parecido entre la hija de uno de los detenidos en el caso de Loan y Sofía Herrera, la niña desaparecida en Tierra del Fuego hace casi 16 años.

La comparación comenzó cuando salió en cámara la hija adoptiva de Carlos Pérez y María Caillava, dos de los detenidos por la desaparición del niño correntino de quien no se sabe nada hace 12 días. La joven salió en televisión cuando arrestaron a sus padres. Su imagen en la TV disparó las especulaciones de usuarios que trazan un paralelo entre su aspecto y el de Sofía, a quien se vio por última vez cuando tenía apenas 3 años, el 28 de septiembre del 2008 en un camping en Tierra del Fuego.

Sin embargo, en las últimas horas fue la propia María Elena Delgado, madre de Sofía Herrera, quien decidió abordar estas especulaciones y descartó cualquier parecido entre las dos jóvenes. "Me llegaron muchos mensajes, unos 180 mensajes sobre este tema. La verdad que yo no le encuentro parecido con mi hija. Por el color de piel, es más blanquita, mi hija sería más morochita", expresó la mujer en declaraciones a la prensa.

"Entiendo la necesidad de la gente de encontrar respuestas y de querer ayudar, pero debemos ser cuidadosos con las especulaciones. Cada vez que surge una teoría así, reaviva la herida y las esperanzas, solo para ser desmentidas después", recalcó María Elena.