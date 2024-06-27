La Justicia pidió un informe por el parecido entre Sofía Herrera y la hija de un detenido en el caso Loan
Lo confirmó María Elena Delgado, la mamá de la nena desaparecida en 2008 en Tierra del Fuego. “Ahora estoy muy expectante y ansiosa”, sostuvo.
Lo confirmó María Elena Delgado, la mamá de la nena desaparecida en 2008 en Tierra del Fuego. “Ahora estoy muy expectante y ansiosa”, sostuvo.
"Los llevó mi hermana, no fueron invitados por mi mamá. Cayeron de sorpresa. Se conocían pero no fueron invitados", contó José Peña.