Con una cartelera que reúne clásicos del teatro argentino, estrenos, figuras consagradas y espectáculos de proyección internacional, Mar del Plata se confirma como uno de los grandes escenarios culturales del país, con propuestas que trascienden el verano y convocan a públicos diversos.

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Abbey Road (Juan B. Justo 620)

-Celebration Rock, con Black Jack, Sucio y Desprolijo y Trueno Tierra: 22 de mayo a las 21:00

-New Sensation revive el histórico show Live Baby Live de INXS: 24 de mayo a las 21:00

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Brewhouse (Diagonal Garibaldi 4830)

-La H No Murió conmemora los 35 años de su disco Acido argentino: 3 de julio a las 20:00

Centro de Arte MDQ (San Luis 1752)

-Lucas “Crazy Waves” y Martín “Konga” llegan con Cirko Marisko: 22 de mayo

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-Tras una década de construir un mundo mágico junto a sus seguidores, vuelve la banda Pequeño Pez: 24 de mayo (Teatro Radio City)

-Natalie Pérez presentará Casa: 17 de octubre a las 21:00

Espacio Comunidad y Energía (Mendoza 2800)

-Estoy aquí – Nacha Guevara: una diva rebelde: muestra que recorre más de seis décadas de trayectoria artística de la artista.: 30 de mayo al 7 de junio, de 14:00 a 20:00

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Estadio Polideportivo (Juan B. Justo 3525)

-David Lebón y Pedro Aznar con la gira Serú Girán por Lebón & Aznar: 14 de agosto a las 21:00

-Fito Páez llega con la gira Sale el Sol Tour 2026: 3 de octubre a las 21:00

-Tan Biónica presentará su nuevo álbum junto con todos sus hits: 21 de noviembre

Once Unidos (Belisario Roldán 52)

-Las pastillas del abuelo: 5 de julio

Plaza de la Música (Constitución 5780)

-La Kermesse: 6 de junio a las 21:00

-Los Gardelitos: 20 de junio a las 19:00

Teatro Auditorium (Patricio Peralta Ramos 2280)

-Empieza con D, Siete Letras, con Eduardo Blanco, Victoria Almeida y Gastón Cocchiarale, y dirección de Juan José Campanella: 22 de mayo a las 20:30 y 23 de mayo a las 21:30 (Sala Piazzolla)

Teatro Dúo (25 de Mayo 3349)

-Mis Santas, con Rocío Baraglia, Amelia Polverini y Jorge Repetto, bajo la dirección de Mónica Pari: 23 de mayo a las 21:00

Vorterix (Diagonal Pueyrredon 3338)

-Adrián Berra presenta Antes de saltar, su nuevo disco de estudio: 5 de junio a las 21:00