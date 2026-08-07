Proyecciones

Cartelera de espectáculos: todo lo que hay para ver en Mar del Plata
La ciudad alberga una gran cantidad de propuestas, con teatro, recitales, muestras, clásicos, grandes nombres y figuras ascendentes.
La ciudad alberga una gran cantidad de propuestas, con teatro, recitales, muestras, clásicos, grandes nombres y figuras ascendentes.
"En la primera proyección quedamos con una cifra de 120 o 130 casos entre sintomáticos y asintomáticos para fines de mayo o principios de junio, y hoy en Mar del Plata tenemos cero casos, lo que implica a pequeña escala este corrimiento", aseveró el Director de la Escuela Superior de Medicina.