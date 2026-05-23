La carbonada criolla se posiciona como una de las comidas más elegidas para el 25 de mayo, gracias a su combinación de carne, verduras y cocción lenta, que da como resultado un plato abundante, caliente y lleno de sabor, ideal para jornadas frías del otoño en Argentina.

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Este guiso tradicional reaparece cada año con la llegada de las bajas temperaturas y, aunque el locro suele concentrar la atención en las fechas patrias, la carbonada mantiene su lugar como una opción reconfortante para compartir en familia.

Para su preparación, la receta clásica incluye carne para guiso, papas, batata, cebolla, zanahoria, morrón rojo, zapallo o calabaza, choclo, tomate triturado, caldo y condimentos como sal, pimienta y pimentón; en algunas variantes también se agregan pasas de uva o frutas secas, aportando el característico contraste entre sabores dulces y salados.

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El proceso comienza con el corte de la carne en cubos y el picado de las verduras, seguido del sellado de la carne en una olla con aceite. Luego se incorporan los vegetales, el tomate triturado y los condimentos, se cubre con caldo y se cocina a fuego bajo durante aproximadamente una hora, hasta que los ingredientes estén tiernos y los sabores integrados. En los últimos minutos, opcionalmente, pueden sumarse ingredientes dulces.

La clave del plato radica en la cocción lenta, que permite lograr una textura más espesa y potenciar el sabor del caldo, consolidando a la carbonada como una de las preparaciones más representativas de la cocina criolla.

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Con el paso del tiempo, esta receta fue adoptando distintas variantes según la región y las costumbres familiares, manteniendo siempre su esencia ligada a ingredientes simples y a la cocina casera, además de ofrecer la ventaja de ser rendidora y adaptable a productos de estación.

Con información de TN