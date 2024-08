La periodista Alicia Barrios declaró hoy como testigo en la causa por la violencia de género del ex presidente Alberto Fernández contra su ex pareja Fabiola Yáñez y certificó que había “violencia emocional”. Barrios declaró ante el fiscal federal Ramiro González y dijo que ella no vio golpes ni agresiones físicas.

Luego de Barrios comenzó la declaración como testigo de María Cantero, ex secretaria privada del ex presidente Alberto Fernández. En el celular de Cantero es donde se inicia esta causa. La histórica empleada del ex mandatario habló en favor de Fabiola Yáñez y reconoció la veracidad de las conversaciones que están en el expediente. Aún seguía cara a cara con Ramiro González y hay una fuerte expectativa por el contenido de sus dichos.

El teléfono de Cantero fue peritado en el expediente de corrupción por la contratación de seguros de parte de organismos públicos durante el gobierno de Fernández y allí apareció una charla de 2021 entre Yáñez y Cantero en la que la entonces primera dama le contó de las agresiones y le envió fotos. Por eso fue citada.

Alicia Barrios llegó a los tribunales de Retiro a las 10.30 y estuvo hasta pasadas las 12.30. A esa hora llegó Cantero acompañada de sus abogados en la causa seguros, aunque en este expediente no los necesita porque es testigo y pasadas las 15.00 todavía declaraba ante el fiscal González y las abogadas de Yáñez y Fernández.

En tanto, el juez federal Julián Ercolini rechazó hoy el pedido de la defensa del ex jefe de Estado para que la investigación pase a la justicia de San Isidro. Así, el expediente continuará en los tribunales de Comodoro Py. Fuentes judiciales informaron que Ercolini consideró “prematuro” el envío de la causa a San Isidro y compartió el criterio del dictamen del fiscal federal González, que esta semana había pedido que se rechace el planteo de la defensa.

Ahora, Silvina Carreira, abogada del ex presidente, podrá apelar el fallo para que sea revisado por la Cámara Federal.

La defensa del ex presidente había planteado que “los hechos presuntamente denunciados se circunscriben en la Quinta Presidencial de Olivos, lugar de residencia de mi cliente y de su entonces pareja al momento de los hechos”. Y reclamó el pase a San Isidro. “En este caso no quedan dudas que es en la localidad de Olivos”, sostuvo.

A través de un escrito presentado por la querella y luego en una declaración vía Zoom durante cuatro horas, Yáñez aseguró que los hechos de violencia comenzaron en 2016 en Puerto Madero y continuaron a lo largo de la relación, en donde se incluyeron golpes, patadas, cachetazos y maltratos. Sobre esa base, el fiscal González imputó a Alberto Fernández y describió nueve hechos, que incluían lo sucedido en Puerto Madero y tenían como acusado al ex presidente de la Nación.

Para el 26 de agosto está citado Daniel Rodríguez, intendente de la Quinta de Olivos durante la presidencia de Fernández. Es una de las personas de máxima confianza del ex mandatario. Fue chofer, cadete, secretario y hasta cuidador de Dylan. Rodríguez ya fue mencionado en la causa por la Fiesta de Olivos, porque fue el encargado de confeccionar permisos falsos para circular, con el logo de Presidencia y su firma. Lo cierto es que Fabiola Yáñez, en su denuncia, asegura haber vivido episodios de violencia dentro de la residencia presidencial.

Ayer el fiscal también fijó la fecha para escuchar a Federico Saavedra, ex jefe de la Unidad Médica Presidencial, lo que será el 5 de septiembre próximo. Es un testigo clave, ya que según Fabiola la atendió por un golpe en el ojo y le dio “globulitos de árnica” y le dijo “que se iría con el tiempo”.

Fuente: Infobae