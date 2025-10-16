En el marco del 61° Coloquio de IDEA que se realiza en Mar del Plata, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, se refirió a la posibilidad de que el intendente y senador electo, Guillermo Montenegro, la reemplace en la cartera nacional a partir de diciembre.

Como en las elecciones nacionales del próximo 26 de octubre Bullrich será la primera candidata de La Libertad Avanza a senadora, se presume que la funcionaria finalmente asumirá su banca en el Congreso para ser uno de los brazos legislativos de Javier Milei. De suceder esto, se produciría una vacante en el Gabinete que debe ser cubierta rápidamente.

En ese sentido, una de las principales preguntas que esbozó la prensa para con la ministra fue acerca de las chances de que Montenegro sea la persona que la reemplace a nivel nacional, luego de que confirmara que asumirá su banca en el Senado bonaerense. “Es una decisión del presidente de la Nación, que es quien pone los ministros”, contestó.

“No soy yo la persona que va a decir quién es el próximo o la próxima ministra de Seguridad, lo que sé es que la misma línea va a seguir en marcha", respondió la ex candidata presidencial del PRO, en un intento por desligarse de la resolución sobre el nombre del futuro responsable de la cartera.

En concreto, hay versiones que apuntan a que Montenegro podría liderar un hipotético ministerio unificado entre Seguridad y Defensa (ya que Luis Petri también es candidato al Congreso), lo que le serviría a Milei para seguir ofreciéndole al electorado un discurso de ajuste político. Previo a su llegada a la intendencia, el marplatense se desempeñó como ministro de Seguridad porteño y también tiene un fuerte lazo con el entorno militar, debido a que su padre fue submarinista y capitán del ARA Salta.

No obstante, también está en carrera la actual viceministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien es la mano derecha de Bullrich dentro de esa jurisdicción. Por eso, también está el fuerte rumor de que Montenegro está en la disputa por otra cartera nacional.

Teniendo en cuenta su historial como juez, su vínculo con Comodoro Py y, por sobre todas las cosas, su afinidad con Milei, a quien ha visto en reiteradas oportunidades en Casa Rosada, el jefe comunal aparece como candidato ideal para suplantar a Mariano Cúneo Libarona en el Ministerio de Justicia. Este funcionario nacional es uno de los hombres que el mandatario mira de reojo, ya que cuenta con chances de ser descartado ante el muy probable recambio de Gabinete en diciembre.

Fuente: Diputados Bonaerenses