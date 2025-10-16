Bullrich sobre la posibilidad de que Montenegro la reemplace en Seguridad: "Es una decisión del presidente"
Lo expresó la titular de esa cartera nacional, aunque el intendente también pisa fuerte en los ministerios de Justicia y Defensa.
Lo expresó la titular de esa cartera nacional, aunque el intendente también pisa fuerte en los ministerios de Justicia y Defensa.
Los allegados a los 44 tripulantes podrán acceder a este viaje durante los meses de abril y septiembre, dado que deberán ir a bordo del ARA Almirante Irízar. Asimismo, durante un segundo encuentro con el ministro Agustín Rossi, insistieron en el pedido de apoyo en materia jurídica, sobre todo con el
El ministro de Defensa de la Nación, Oscar Aguad, aseguró que "los expertos hablan de falta de adiestramiento y renovación de capacidades como las causas más probables del hundimiento".