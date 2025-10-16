ministro de defensa

ARA San Juan: familiares viajarán al lugar del hundimiento y piden recibir más ayuda legal

Los allegados a los 44 tripulantes podrán acceder a este viaje durante los meses de abril y septiembre, dado que deberán ir a bordo del ARA Almirante Irízar. Asimismo, durante un segundo encuentro con el ministro Agustín Rossi, insistieron en el pedido de apoyo en materia jurídica, sobre todo con el