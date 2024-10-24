Facultad de Derecho: "La educación es un gran potrero" y "hacedores de Maradonas"
Declaró Marina Sánchez Herrero, vicedecana de la institución, en el marco de la charla protagonizada por el Ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Declaró Marina Sánchez Herrero, vicedecana de la institución, en el marco de la charla protagonizada por el Ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti.
Lo expresó la titular de esa cartera nacional, aunque el intendente también pisa fuerte en los ministerios de Justicia y Defensa.
El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, cargó duro contra el gobernador por la violencia en el conurbano.