El Ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Dr. Ricardo Lorenzetti, visitó la facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata para realizar una disertación sobre “La crisis, la desilusión y el nuevo idealismo”.

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En este sentido, Marina Sánchez Herrero, vicedecana de la institución, señaló que “es un gran encuentro, pedido especialmente para ser dado a estudiantes, con un título que pareciera en su primer palabra que tiene una valoración pesimista, que es crisis, pero termina con el concepto de nuevo idealismo”.

Asimismo, señaló que el último término “nos da por sobre todo muchísima esperanza y para nosotros, en un ámbito de estudio, no sólo debemos incorporar conocimientos, sino permitir repensarnos. Por lo tanto la presencia de juristas y la autoridad, como es el Dr. Lorenzetti, es muy importante porque nos brinda otra mirada”.

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Por otro lado, resaltó que es “un honor, siempre para todos aquellos que fuimos estudiantes escuchar a ministros de Corte, que desde el punto de vista del sistema son los más altos cargos, es un privilegio porque nos permite tener miradas distintas sobre un universo diferente que ellos tienen respecto al derecho”.

“Es muy importante saber que él no viene a hablar de derecho, sino de cuestiones más filosóficas de la realidad, con esa mirada y el sentido común jurídico. Así que es algo realmente muy importante”, continuó.

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Respecto a la visita, contó que “no es tan común, aunque debo decir que nuestra facultad al Dr. Lorenzetti ya lo ha recibido en otras oportunidades y eso habla de su generosidad. Él recorre todo el país y siempre se hace un momento para venir a nuestra querida Mar del Plata”.

“Además están los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires que son los organizadores de la actividad”, agregó.

Por último, en referencia a la disputa en defensa de la educación pública, dijo que “en los ámbitos universitarios se está hablando del tema de manera permanente. Desde el lugar de repensarnos, pero sobre todo de saber cuál es el rumbo que queremos. La educación es un gran potrero que no existe por si hay o no Maradonas, son hacedores de Maradonas. Eso es la Universidad y ahí es donde tenemos que seguir estando”.