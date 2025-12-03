Budín navideño light: receta sin harina ni azúcar para estas fiestas
La receta reemplaza los ingredientes tradicionales por alternativas más livianas. Se prepara en pocos minutos y conserva todo el sabor.
El espíritu navideño comienza a sentirse y, con él, las clásicas recetas de la temporada. Para quienes buscan opciones más saludables y con menos calorías, llega una propuesta ideal: un budín navideño light, sin harina ni azúcar, que se prepara en pocos minutos y conserva todo el sabor de las fiestas.
La receta reemplaza los ingredientes tradicionales por alternativas más livianas, como avena molida y edulcorante, logrando una textura esponjosa y un sabor equilibrado. Es perfecta para disfrutar sin culpas y compartir en la mesa familiar.
Ingredientes
- 4 huevos
- 1 cucharada de aceite de coco
- 2 sobres de edulcorante
- Ralladura de naranja
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 200 g de avena molida
- 1 cucharada de polvo para hornear
- Jugo de media naranja
- Compota de una pera o manzana sin azúcar
- 100 g de frutos secos (a elección)
Con estas cantidades se obtienen tres budines de aproximadamente 250 g cada uno.
Preparación paso a paso
- Separar claras y yemas. Batir las claras a punto nieve.
- Mezclar las yemas con aceite de coco, edulcorante y ralladura de naranja.
- Incorporar la avena molida y el polvo para hornear.
- Agregar el jugo de naranja colado y la compota de fruta.
- Sumar las claras batidas y los frutos secos, mezclando suavemente.
- Colocar la preparación en moldes de 250 g y cocinar en horno a 150° durante 30 minutos, o en freidora de aire.
El resultado es un budín dorado por fuera y húmedo por dentro, que puede decorarse con glaseado y frutos secos.
Fuente: con información de TN
