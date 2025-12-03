El espíritu navideño comienza a sentirse y, con él, las clásicas recetas de la temporada. Para quienes buscan opciones más saludables y con menos calorías, llega una propuesta ideal: un budín navideño light, sin harina ni azúcar, que se prepara en pocos minutos y conserva todo el sabor de las fiestas.

Ads

La receta reemplaza los ingredientes tradicionales por alternativas más livianas, como avena molida y edulcorante, logrando una textura esponjosa y un sabor equilibrado. Es perfecta para disfrutar sin culpas y compartir en la mesa familiar.

Ingredientes

Ads

- 4 huevos

- 1 cucharada de aceite de coco

Ads

- 2 sobres de edulcorante

- Ralladura de naranja

- 1 cucharadita de esencia de vainilla

Ads

- 200 g de avena molida

- 1 cucharada de polvo para hornear

- Jugo de media naranja

- Compota de una pera o manzana sin azúcar

- 100 g de frutos secos (a elección)

Con estas cantidades se obtienen tres budines de aproximadamente 250 g cada uno.

Puede interesarte

Preparación paso a paso

- Separar claras y yemas. Batir las claras a punto nieve.

- Mezclar las yemas con aceite de coco, edulcorante y ralladura de naranja.

- Incorporar la avena molida y el polvo para hornear.

- Agregar el jugo de naranja colado y la compota de fruta.

- Sumar las claras batidas y los frutos secos, mezclando suavemente.

- Colocar la preparación en moldes de 250 g y cocinar en horno a 150° durante 30 minutos, o en freidora de aire.

El resultado es un budín dorado por fuera y húmedo por dentro, que puede decorarse con glaseado y frutos secos.

Fuente: con información de TN