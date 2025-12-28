Brigitte Bardot, del furor mundial al retiro absoluto
Francia y el mundo despiden hoy a la mujer que transformó el cine europeo y revolucionó los códigos de la feminidad antes de abandonar la gloria para convertirse en la voz de los animales.
Brigitte Bardot marcó una era como pocas figuras del cine lograron hacerlo. Dueña de una belleza arrolladora y una personalidad que desafiaba las normas de su tiempo, se convirtió en un fenómeno mundial a fines de los años 50 y durante la década del 60, cuando su imagen trascendió la pantalla y pasó a ser sinónimo de libertad, deseo y provocación.
Su salto definitivo a la fama llegó con películas que escandalizaron y fascinaron al público por igual, instalándola como el gran sex symbol del siglo XX. Bardot no solo influyó en el cine, sino también en la moda, el peinado, la música y la forma de entender la feminidad en una época todavía conservadora.
Sin embargo, el brillo tuvo un costo alto. Agobiada por la exposición constante, la persecución mediática y una vida personal atravesada por conflictos, la actriz tomó una decisión drástica: se retiró del cine antes de cumplir los 40 años, en pleno auge de su popularidad.
Desde entonces eligió el silencio y una vida alejada de los reflectores. Volcó su energía al activismo por los derechos de los animales, causa a la que dedicó décadas con una postura firme y muchas veces polémica. Así, Bardot pasó del fuego de la fama mundial a un retiro casi total, consolidando una figura tan influyente como contradictoria, que sigue despertando fascinación hasta hoy.
Fuente: TN.
