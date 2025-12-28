Brigitte Bardot marcó una era como pocas figuras del cine lograron hacerlo. Dueña de una belleza arrolladora y una personalidad que desafiaba las normas de su tiempo, se convirtió en un fenómeno mundial a fines de los años 50 y durante la década del 60, cuando su imagen trascendió la pantalla y pasó a ser sinónimo de libertad, deseo y provocación.

Su salto definitivo a la fama llegó con películas que escandalizaron y fascinaron al público por igual, instalándola como el gran sex symbol del siglo XX. Bardot no solo influyó en el cine, sino también en la moda, el peinado, la música y la forma de entender la feminidad en una época todavía conservadora.

Sin embargo, el brillo tuvo un costo alto. Agobiada por la exposición constante, la persecución mediática y una vida personal atravesada por conflictos, la actriz tomó una decisión drástica: se retiró del cine antes de cumplir los 40 años, en pleno auge de su popularidad.

Desde entonces eligió el silencio y una vida alejada de los reflectores. Volcó su energía al activismo por los derechos de los animales, causa a la que dedicó décadas con una postura firme y muchas veces polémica. Así, Bardot pasó del fuego de la fama mundial a un retiro casi total, consolidando una figura tan influyente como contradictoria, que sigue despertando fascinación hasta hoy.

Fuente: TN.

