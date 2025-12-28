Manifestación en defensa de los derechos de los animales tras el asesinato de Rubio

El caso del perro llamado Rubio, en Mar del Tuyú, conmociona a todos. Vecinos marplatenses, se manifestaron para pedir justicia y esperan una condena ejemplar contra quien lo mató. Roberto Oscar Dalia, integrante del Movimiento por una Argentina más Animalista manifestó que "solo pedimos que los fun