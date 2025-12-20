Argentina se posicionó en el tercer lugar del ranking latinoamericano de países con más lugares para comer vegano, según un informe presentado por el movimiento Veganuary y el sitio especializado en comida vegana HappyCow. El estudio fue difundido en el marco del lanzamiento de la campaña global “Enero Vegano 2026”, que invita a probar la alimentación basada en plantas durante el primer mes del año.

Ads

Entre 2023 y 2025, las opciones veganas en la región aumentaron un 20%, pasando de 10.834 a 13.010. Solo en el último año, se registraron más de 1400 alternativas adicionales, lo que representa un crecimiento interanual del 12,9%. Este dinamismo refleja la creciente demanda de alternativas inclusivas y sostenibles, y el compromiso de emprendedores y restaurantes latinoamericanos.

Mauricio Serrano, director de Veganuary Latinoamérica, señaló: “Este crecimiento es un reflejo del cambio cultural que está experimentando Latinoamérica. Cada vez más personas exploran el veganismo, no solo como una decisión personal, sino como parte de un movimiento más amplio hacia la sostenibilidad y la compasión. Los números demuestran que el mercado vegano ya no es un nicho, sino una tendencia consolidada que sigue expandiéndose”.

Ads

Puede interesarte

Brasil lidera el ranking con 4259 lugares veganos o con opciones veganas, seguido por México con 3224 y Argentina con 1402. Chile y Colombia completan el top cinco con 1350 y 1199 opciones respectivamente.

Claudia Torres, vocera y nueva propietaria de HappyCow, destacó que “América Latina está experimentando un notable renacimiento culinario, con países como Brasil, México y Argentina a la vanguardia en la adopción del veganismo. Muchos platos tradicionales de nuestra región son naturalmente veganos, lo que refleja la increíble variedad y riqueza cultural que alberga cada país. Esto demuestra una profunda conexión con la naturaleza y la tierra, celebrando sabores que se han disfrutado durante generaciones”.

Ads

En el plano urbano, San Pablo encabeza con 785 opciones, seguida por Santiago con 650 y Buenos Aires con 561. El top diez lo completan Ciudad de México, Río de Janeiro, Bogotá, Lima, Porto Alegre, Brasilia y Tulum.

Puede interesarte

Argentina fue el país que más creció en el periodo 2023-2025, con un incremento del 53,22%. Buenos Aires también mostró un avance destacado, con un crecimiento del 42% en el mismo lapso. Rosario, Mendoza, Córdoba y San Carlos de Bariloche se suman como ciudades con una oferta cada vez más amplia de alternativas veganas.