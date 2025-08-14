Bocanada celebra en vivo un nuevo aniversario del nacimiento de Gustavo Cerati
Será este viernes en Abbey Road, desde las 21:00. Ejecutarán temas de “Ahí vamos”, “Fuerza natural”, “Bocanada”, además de canciones de Soda Stereo.
Este viernes 15 a las 21:00 en Abbey Road (Juan B. Justo 620) el proyecto musical Bocanada, liderado por Pablo Cravena, presentará un homenaje a la obra de Gustavo Cerati, espectáculo que coincide con la cercanía del aniversario de nacimiento del icónico artista (11 de agosto).
Bocanada, formado en Mar del Plata y reconocido a nivel nacional, celebra la trayectoria de Cerati, tanto al frente de Soda Stereo como en su destacada carrera solista. El repertorio incluirá canciones emblemáticas de álbumes como Ahí vamos, Fuerza natural y Bocanada, junto a clásicos de Soda.
Además, los fans podrán disfrutar de algunos Lados B y rarezas, piezas especialmente valoradas por los seguidores más fieles.
El show, que contará con la participación de Pablo Cravena en guitarra y voz, Pablo Jaque en batería, Martín Rivara en bajo y Maxi en teclados, promete sorpresas que enriquecerán la experiencia.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión