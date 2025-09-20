Nieto, sobrino, primo de cantantes y músicos famosos, con 27 años Benja Torres está construyendo una carrera en solitario y con una identidad muy propia, donde cruza diversos géneros musicales y hace guiños tanto al gen familiar como a su estilo. El año pasado editó su primer álbum, Espinas, y ahora viene a presentarlo a Mar del Plata: actuará el próximo 10 de octubre a las 21:00 en la Sala Melany (San Luis 1750). “Es la primera vez que traigo mi show a la ciudad, así que imaginate, estoy súper emocionado”, comenta Torres en diálogo con El Marplatense.

Al cantante y músico no le molesta que le hablen de la familia. Todo lo contrario. “Siempre fue de mucho respeto, como respetar el espacio y el terreno del otro. Al principio, cuando era más chico, me costaba entenderlo. Mi tío, mi prima, el resto de mi familia, todos más o menos conocidos en el ambiente artístico, con un camino hecho. Uno piensa que te van a ayudar más, tirar un contacto. Pero lo que más agradecí es que me dejaron hacer mi camino”, señala.

Benja valora mucho que en la familia la frase de cabecera es “vos ganate tu lugar, tu espacio”. Eso, asegura, hizo que la relación con Diego sea “de mucho respeto; más allá del vínculo tío-sobrino, hay un respeto mutuo. Nos vemos en el estudio, él valora mi forma de escribir, de cantar, pero porque me fui preparando. Creo que eso está bueno, el vínculo profesional es de respeto”.

-¿Hubo algún momento en que pensaste en dedicarte a otra cosa, o el arte ya estaba en tu ADN?

No, me interesó mucho en un momento el fútbol. Jugué algunos años en inferiores, me gustaba, pero ¿viste cuando algo de fondo te dice “no, es por acá”? Quise ser la oveja negra de la familia. Dije: “Todos son artistas, yo no voy a ser artista”. Quise escapar, pero, como dice Diego, están los gérmenes, y quedé. Me vine para este lado.

-¿Hay referentes fuera de la familia?

De Argentina, estos últimos años escuché mucho a Dread Mar I. La verdad que me gusta mucho, más que referente, te diría que es alguien con quien me encantaría colaborar. Y de afuera, siempre me gustó la carrera de Bisbal. El participó en reality en España, pero no lo ganó. Cuando le preguntaban “y si perdés, ¿qué vas a hacer?”, él decía “voy a cantar, porque sé que esto es lo mío”. Siempre me gustó esa mentalidad, más allá de su arte, que también me encanta.

-Estás a punto de presentar en la ciudad tu show con tu propio repertorio. ¿Cómo lo vivís?

Estoy muy contento. Es la primera vez que traigo mi show, así que imaginate, estoy súper emocionado. He cantado muchos años en bares, boliches, pero esta vez es diferente, es para traer mi propio espectáculo. Lo tengo preparado hace tiempo. En principio iba a venir con un show más acústico, guitarra y voz, pero al final definimos venir con banda. Van a estar algunos vientos, guitarras, percusión; va a ser un show más completo, con muchos músicos en escena. A mí me gusta que el show sea como un viaje, que la gente pase por todos los climas: bailar, emocionarse, reír, llorar, un poco por todos lados.

A Benja se lo nota contento y con toda la energía para afrontar este momento. Tanto es así que está tratando de disfrutar “hasta las notas, el previo a la gira”. De hecho, es su primera gira, su primer disco, asó que está estrenándose en muchas vivencias. “Ahora estamos haciendo unas intervenciones: reactivamos una movida en algunos colegios. Uno de los temas del disco, Brindo, empezó a sonar en actos escolares, y nos comenzaron a hablar de colegios que lo usaban. Entonces, empezamos a visitar colegios, cayendo de sorpresa, y la verdad que los chicos nos reciben muy bien. Estoy disfrutando todo lo que está pasando”.

Benja Torres llegará con su proyecto el próximo 10 de octubre a la Sala Melany.

-Tu disco se llama “Espinas”, ¿por qué elegiste ese nombre?

El nombre Espinas termina uniendo España y Argentina. Yo tengo tatuada una rosa, y el disco viene un poco de ahí, pero después terminó cerrando muy bien porque la palabra une estas dos culturas que están presentes en el disco. Hay un poco de nuestro folklore, nuestra cumbia, fusionado con un tinte del sur de España. Mi abuela cantaba con esa impronta, entonces te diría que hay una fusión de todo eso. Cuando me di cuenta de que era “es-ina”, dije “che, queda Espinas”. Además, hay una frase que siempre digo, que mi viejo decía: “Saquemos la espina sin sangre”. Quise ponerle Espinas sin sangre al disco, pero mi amigo productor, con quien hacemos todas las canciones, me dijo: “Es raro, amigo, muy largo”. Ahí lo reduje a Espinas, y cuando vi lo de los dos países, quedó perfecto.

-En un contexto donde el formato físico ya casi no existe, ¿cómo planificaste la edición de “Espinas” como un disco?

Se dio muy orgánico. Empezamos a sacar canciones como singles, como sencillos. Cuando hicimos la tercera canción, Brindo, dijimos: “Che, me parece que hay un concepto, un mensaje”. Le estamos hablando mucho a la familia, a los amigos, al amor. Entonces, envolvimos esas tres canciones que habían salido y todas las que escribimos después en Espinas. Para mí, están bajo un mismo hilo conductor: hablarle a la familia, al amor. Si bien todo terminó formando un disco, lo fuimos sacando como sencillos. Salió un tema un mes, otro a los dos meses, y cada uno lo trabajé como un single hasta que conformó el disco completo. Hoy no se usa tanto tirar diez temas de una. Es más como tirar uno, luego otro, y así.

-Esa mezcla de géneros que trabajás, ¿viene de tu oreja, de tu abuela, o también de lo que pide la industria?

Creo que es algo que siempre vi, no sé si tanto por la industria. En Diego, en mi abuela, vi mucho que eran muy versátiles con los géneros. El proyecto de Diego no lo encerrás en “hace rock” o “hace esto”. Para mí, me gustan los artistas que son versátiles, que te pueden interpretar desde una rumba a un folklore o un rock. Trato de mantenerme en ese lado, que para mí está centrado en el pop, pero dándole esos colores. Creo que siempre me gustó y quise encarar mi carrera desde ese lugar, no encerrarme en “yo hago reggae nada más”.

-Estás enfocado en la gira, pero ¿ya estás trabajando en nuevo material?

Sí, me encanta. Trato de spoilear poco en las redes, a veces mi equipo me dice: “No contemos tanto”. Obviamente, ya estoy trabajando en un montón de canciones nuevas, proyectando el disco que viene. Pero también trato de disfrutar esta gira, este disco. Siento que eso se perdió un poco hoy, ¿viste? Todo es sacar un tema y a los dos meses ya pasó de moda. Estoy tratando de darme el momento de disfrutar y exprimir a fondo este primer disco. Pero ya lo pienso como un futuro disco, que sea parte de un universo, no canciones por sacar canciones.

-¿Las canciones requieren una experiencia personal detrás, o no es necesario?

Hace varios años que sí. Antes escribía imaginándome un caso hipotético. Pero desde el 2022, me acuerdo preciso, porque terminé una relación y escribí una canción. Esa manera de interpretar algo que me estaba pasando la empecé a usar como herramienta. Me empezó a gustar escribir de cosas que me pasaban realmente, y a partir de ahí empecé a escribir de situaciones reales.