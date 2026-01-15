Bastian, el chico de 8 años accidentado en Pinamar, fue trasladado hoy en helicóptero desde aquella ciudad a la Base Naval de Mar del Plata. Alrededor de las 18:00 ingresó al Hospital Materno Infantil en un operativo sanitario especial que contó con la activación de un código rojo y un amplio despliegue de seguridad.

Ads

La intervención médica a la que será sometido Bastian será la tercera que atraviesa desde el inicio de su cuadro de salud. Las autoridades del hospital pinamarense decidieron que estaban dadas las condiciones para el traslado y, además, tuvieron en cuenta que el Materno tenía mejores herramientas para el postoperatorio.

El vuelo desde Pinamar tuvo una duración aproximada de media hora, aunque el traslado se vio demorado debido a la tormenta que se registraba en esa localidad. La derivación se concretó luego de que el menor ya no necesitara nuevas transfusiones de sangre.

Ads

Puede interesarte

Una vez en Mar del Plata, el helicóptero aterrizó y el traslado continuó hacia el nosocomio en ambulancia por Juan B. Justo, con giro hacia Santa Fe, bajo un cordón sanitario establecido por la policía, que procedió al corte de calles para permitir el rápido avance del móvil. En el Hospital se encontraban familiares del niño.

Durante el operativo se tomaron recaudos especiales, entre ellos cubrir la camilla en la que era trasladado el menor para evitar su exposición ante los medios de comunicación.

Ads

Se recuerda que el accidente ocurrió el lunes en la zona de La Frontera, en Pinamar, cuando una UTV en la que viajaba Bastián, de 8 años, chocó de frente con una camioneta 4x4.

Puede interesarte

El impacto fue de tal magnitud que el niño sufrió lesiones gravísimas, entre ellas una rotura hepática con hemorragia interna y traumatismo de cráneo, y debió ser reanimado en el lugar antes de ser trasladado de urgencia al Hospital Comunitario de Pinamar.