Bastián Jerez continúa internado en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital Provincial Materno Infantil Victorio Tetamanti, donde permanece desde el 15 de enero, luego del grave accidente ocurrido en la zona de los médanos de La Frontera, en Pinamar. Según informaron las autoridades sanitarias, el niño se encuentra clínica y hemodinámicamente estable, aunque su estado general sigue siendo delicado y con pronóstico reservado.

De acuerdo al último parte médico difundido este jueves, el equipo de salud intentó retirar de manera programada el respirador mecánico para evaluar si el paciente podía volver a respirar de forma autónoma. El intento no fue exitoso, ya que el niño no presentó respiración espontánea, lo que obligó a restablecer de inmediato la asistencia respiratoria mecánica.

Ante este cuadro, los profesionales señalaron que la falta de respiración autónoma podría tener un origen neurológico. Por ese motivo, se realizó una interconsulta con el servicio de otorrinolaringología para planificar una traqueotomía, un procedimiento que permitiría asegurar una vía aérea más estable a través de una abertura en el cuello.

Además, durante la jornada se llevaron a cabo estudios complementarios para determinar si existe daño en el sistema nervioso central, aunque los resultados definitivos aún se encuentran pendientes. Mientras tanto, el niño continúa bajo estricto control médico, con seguimiento permanente de su evolución.

Cabe recordar que Bastián lleva una semana de internación y que, tras el accidente, debió ser sometido a cinco intervenciones quirúrgicas debido a múltiples fracturas de cráneo y severas lesiones abdominales. La situación mantiene en vilo a su familia y a la comunidad, que sigue con atención cada parte médico en busca de señales de recuperación.

