El grupo Bandalos Chinos presentará su nuevo disco Vándalos el próximo 29 de noviembre en la Plaza de la Música (Constitución 5780), en el marco de una gira mundial que los llevará por toda América Latina, Estados Unidos y España.

En un año en el que la banda se establece como la máxima referencia del indie a nivel regional, tanto en su propuesta estética como musical, Bandalos Chinos presenta su cuarto disco, producido junto a Fermín Ugarte, quien produjo los exitosos LP’s de Dillom.

Grabado íntegramente en los estudios COCO de Martínez, Vándalos amplía el horizonte sonoro y poético de la banda hacia nuevos territorios en los que se combinan lo crudo y lo visceral, en su propuesta lírica y estética, con lo refinado y profundo de su producción musical.

Tras los éxitos de sus singles El ritmo y Comando juntar, la banda llega a Mar del Plata con el envión de un año de muchísimo rodaje y la promesa de un show inolvidable en su puesta en escena y la contundencia de su propuesta musical.

