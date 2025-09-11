Un hombre de 34 años identificado como Jorge resultó gravemente herido tras un intento de asalto ocurrido en la zona de Estancia Chapadmalal y Estancia El Boquerón. El hecho se registró en la noche del miércoles, cuando la víctima fue interceptada por delincuentes y recibió un disparo de arma de fuego en el abdomen.

De inmediato, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde ingresó lúcido y consciente, pero con un cuadro crítico. Los médicos constataron una herida inframbilical izquierda que atravesó la cavidad abdominal, provocando múltiples lesiones en el intestino delgado y el colon, además de una importante hemorragia interna.

En el quirófano se le practicó la resección de parte del intestino, suturas y exploración del colon para controlar los daños. Pese a la intervención, su estado de salud continúa siendo delicado y permanece internado con pronóstico reservado, indicaron desde el nosocomio a El Marplatense.

El caso quedó en manos de la fiscalía en turno, a cargo de la fiscal Romina Díaz, mientras personal de la comisaría 5ta realizó las primeras actuaciones en el lugar del ataque para intentar dar con los responsables.

Fuentes policiales indicaron que la investigación se centra en determinar la mecánica del asalto y establecer si el disparo fue efectuado en medio de un forcejeo o como parte de una agresión directa.

