Dos millones de espectadores menos que en 2024 fue el saldo del año en cines argentinos. Según números proporcionados por el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), entre enero y diciembre concurrieron a las salas de todo el país 34 millones de personas, lo que marca una progresión preocupante para el mercado de exhibición de cine, que no logra recuperarse luego de la pandemia. En ese contexto, Disney volvió a mostrar su liderazgo con Lilo & Stitch, que cortó 3.780.000 tickets y fue una de las grandes responsables de que el mercado no cayera aún más.

Se podría decir que la situación del país es un reflejo de lo que ocurre a nivel global, y algo de razón habría, porque los exhibidores cinematográficos han visto una merma pronunciada de sus recaudaciones durante los últimos cinco años, con diversos vaivenes. Sin embargo este año la cantidad de espectadores en todo el mundo creció, con 33.300 millones de dólares de recaudación (de todos modos los especialistas recuerdan que los números pre pandemia que superaban holgadamente los 40.000 millones), con Disney como el único estudio que superó la barrera de los 6.000 millones.

Con un mercado nacional alicaído, espejo de lo que sucedió con el consumo en otras áreas, apenas ocho películas superaron el millón de espectadores en Argentina, y Lilo & Stitch fue la que tuvo números cercanos a otras épocas. En el podio le siguen Una película de Minecraft con 1.850.000 y la revelación de Homo Argentum con 1.830.000, una bocanada de aire fresco para el cine nacional en medio de los recortes propuestos por el actual Gobierno a su financiamiento.

Más allá de las polémicas en torno a la película con Guillermo Francella, los números son muy buenos, sobre todo si lo comparamos con lo que ocurrió en 2024 donde entre todas las películas argentinas estrenadas habían alcanzado los 800.000 tickets y la más vista había sido El jockey con apenas 135.000. El mercado para el cine nacional pasó del 2% al 6% de la taquilla, aunque no hay que dejarse engañar ya que ese crecimiento se dio concentrado en una película que rindió por encima de sus posibilidades y gracias a el escándalo montado a su alrededor.

Con relación al mercado total, la venta de entradas en cines parece haber acompañado el ritmo general de la economía y el consumo, ya que en diciembre se observó una ligera suba, como ocurrió en otros ámbitos. De todos modos, esto siempre está condicionado por valores más azarosos, como el interés que generen los estrenos: el último mes del año encontró entonces en secuelas exitosas como Zootopia 2, Five Nights at Freddy’s 2 y Avatar: fuego y cenizas el motor de su movimiento.

En cuanto al resto de la taquilla anual en Argentina, la tabla muestra un compendio entre producciones de Disney, Warner, Universal, Apple y Sony, lo que le da cierto equilibro al mercado. Detrás del podio se encontraron 4ª El conjuro: últimos ritos (1.735.000); 5ª Jurassic World: Renace (1.600.000); 6ª Cómo entrenar a tu dragón (1.445.000); 7ª Zootopia 2 (1.376.385); 8ª Sonic 3: la película (1.100.000); 9ª F1: la película (855.000); y 10ª Destino final: lazos de sangre (840.000). Con una estimación mundial respecto de que en 2026 la taquilla podría aumentar, resta ver qué sucede en el país donde el mercado parece estar más condicionado que en otras países a motivos externos a la propia producción cinematográfica.