El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) presentó la agenda cultural de febrero del Centro Cultural Victoria Ocampo - Villa Victoria, que se desarrollará durante todo el mes con exposiciones, espectáculos musicales, teatro, ópera y presentaciones literarias, en su sede ubicada en Villa Victoria (Matheu 1851). El espacio municipal permanecerá abierto de lunes a domingos, de 16:00 a 19:00.

Entre las propuestas destacadas, el domingo 22 a las 20;30 -y en el marco del ciclo Traiga su manta y escuche- se presentarán Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale.

En cuanto a las muestras, el público podrá recorrer la exposición permanente Victoria, sus pasos por nuestra ciudad, un recorrido fotográfico y literario por el legado de Victoria Ocampo. También se exhibirán las muestras temporarias Derivas, una propuesta colectiva de siete artistas que aborda distintas miradas y recorridos estéticos, y La forma de la oscilación, integrada por obras que dialogan entre lo íntimo y lo colectivo, la fragilidad, el afecto y la memoria.

La programación artística de febrero incluirá homenajes musicales, teatro, espectáculos familiares y presentaciones literarias. El cronograma contempla, entre otras propuestas, un homenaje a Charly García; las obras Con el fuego en las manos: de brujas a empoderadas y Vidas paralelas, el mundo de Victoria Ocampo; funciones de La Cacharro Banda; la presentación de Gabriela Exilart en el Festival Penguin Libros; y la Experiencia Kaia, teatro sensorial a oscuras.

Además se presentarán Panal Reggae con Tango Reggae Session; tributos a Guns N’ Roses, Soda Stereo y Virus; shows de Soy Sofía, Pancho Figueroa, Rebeca Flores, la Orquesta Cumbia Grande y Joaquín del Mundo; espectáculos líricos como Ópera Bis y Serenata Lírica; la obra infantil Otro mundo, donde el amor es posible; la Experiencia Vuelos; y la realización del Foro de las Colectividades con stands gastronómicos y culturales.

