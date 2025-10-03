El Ejecutivo municipal elevó a consideración del Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza con el objetivo de regularizar la situación de los accesos vehiculares del barrio de la Reserva Forestal Bosque de Peralta Ramos.

En el expediente, al cual El Marplatense tuvo acceso, desde el gobierno municipal se indicó que la propuesta se impulsa tras “la solicitud efectuada por la Sociedad de Fomento Bosque de Peralta Ramos, referente al cumplimiento de la Ordenanza Municipal N ° 10.272, dada la necesidad de regularizar la situación de los accesos del barrio de la Reserva Forestal Bosque de Peralta Ramos”.

En ese sentido, se explicó que “existen calles de acceso vehicular al bosque que fueron abiertas por la circulación espontánea de los vecinos y con el pasar de los años se constituyeron como tales. En caso de emergencias las mismas pueden ser utilizadas, tanto por ambulancias como por bomberos”.

“En caso de hechos de inseguridad, la policía puede perseguir a los sospechosos que escapan por dichas calles. Las calles que se interrumpen por especies arbóreas, permiten no obstante la circulación peatonal o de bicicletas”, se añadió y se resaltó que “aumentar el número de calles abiertas mejorará la circulación vehicular de un barrio que creció notablemente en las últimas décadas”.

En el proyecto, se establece las siguientes entradas vehiculares a la Reserva Forestal Bosque de Peralta Ramos:

Don Arturo y Mario Bravo, Las Margaritas y Mario Bravo, Diagonal Norte Alonso de Barzana y De la Maza, Atahualpa y Comuna de Mafalda, Chañares y Las Margaritas, Las Margaritas e Isla Cerdeña, Las Margaritas y Navarra, Los Chañares y las Achiras.

En ese contexto, la comuna instalará la señalización e infraestructura pertinente, en coincidencia con las señaladas entradas.

Además, las restantes entradas a la Reserva Forestal Bosque de Peralta Ramos serán exclusivamente de carácter peatonal y la Municipalidad efectuará las adecuaciones necesarias a tal fin, disponiendo para ello de especies vegetales exclusivamente.