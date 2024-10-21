Así se vivió el homenaje al Día de la Madre en el show de Abel Pintos
Un show único y un regalo para las invitadas al espectáculo íntimo del artista en el Teatro Tronador BNA.
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Abel Pintos maravilló a 800 madres marplatenses con un concierto titulado “Un regalo al corazón”.
Las mujeres homenajeadas disfrutaron de una noche inolvidable en el Teatro Tronador BNA, donde presenciaron un show íntimo de voz y piano en el que el artista hizo un hermoso recorrido por su extenso repertorio.
Asimismo, sorprendió a las asistentes con una tarjeta de regalo para que pudieran llevarse un detalle en ese día especial.
Los aplausos no tardaron en inundar la sala del teatro y cientos de madres se emocionaron ante semejante reconocimiento por parte de uno de los artistas más aclamados del país.
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