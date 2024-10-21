















1 / 9

















Abel Pintos maravilló a 800 madres marplatenses con un concierto titulado “Un regalo al corazón”.

Ads

Las mujeres homenajeadas disfrutaron de una noche inolvidable en el Teatro Tronador BNA, donde presenciaron un show íntimo de voz y piano en el que el artista hizo un hermoso recorrido por su extenso repertorio.

Asimismo, sorprendió a las asistentes con una tarjeta de regalo para que pudieran llevarse un detalle en ese día especial.

Ads

Los aplausos no tardaron en inundar la sala del teatro y cientos de madres se emocionaron ante semejante reconocimiento por parte de uno de los artistas más aclamados del país.

Puede interesarte

Ads