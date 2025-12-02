Personal del Comando de Patrullas, junto a efectivos de las comisarías 2da y 9na y de Prefectura Naval Argentina, procedieron a la aprehensión de un hombre de 26 años en el barrio San Carlos, tras agredir y amenazar de muerte a su pareja de 22.

El hecho ocurrió en una vivienda de Las Heras al 4200 y fue denunciado al 911. Según el reporte oficial, el imputado agredió físicamente a su pareja, y la amenazó con un arma de fuego que no fue hallada en el lugar. Durante el operativo, se secuestraron 26 cartuchos de revólver calibre 38mm.

La Fiscalía de Flagrancia, a cargo de Eduardo Layus, dispuso la realización de las actuaciones de rigor, la notificación al imputado por los delitos de “lesiones agravadas por el vínculo y por mediar de violencia de género” y “amenazas agravadas por mediar un arma de fuego” y su traslado a la Unidad Penal N°44.

Además, se indicó que la víctima solicitó medidas de protección, incluyendo la restricción de acercamiento y la exclusión del hogar.

