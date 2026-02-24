Personal de la Prefectura Naval Argentina, junto con efectivos de la Comisaría Primera, aprehendieron a dos personas imputadas por el delito de homicidio en grado de tentativa, tras un procedimiento realizado en pleno centro marplatense.

Ads

El operativo se registró en avenida Luro y La Rioja, y se originó a raíz de una confrontación entre partes motivada por conflictos de vieja data. En ese contexto, un hombre de 24 años agredió con un arma blanca a una joven de 19, provocándole una herida cortante en la zona abdominal y lesiones superficiales en ambos brazos.

En el lugar intervino una ambulancia del SAME, que trasladó a la víctima al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para su atención médica. No obstante, se informó que no se pudo secuestrar el elemento punzocortante utilizado en la agresión, ya que fue descartado durante la huida de los involucrados.

Ads

Puede interesarte

Tras mantener comunicación con la Fiscalía N°5, a cargo Alejandro Pellegrinelli, se dispuso la formación de la causa por el delito de “homicidio en grado de tentativa” y el traslado de los imputados a las Unidades Penales N°50 y N°44, respectivamente.

Ads