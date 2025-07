La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recordó a la población mantener actualizados sus datos personales, familiares y de contacto, información que es “esencial” para realizar trámites y gestiones de manera digital.

En este sentido se indicó que la actualización de datos se puede realizar a través de la página web oficial del organismo en cualquier momento, disponible en www.anses.gob.ar.

Las personas interesadas pueden verificar la información registrada a su nombre accediendo a la plataforma Mi ANSES con su CUIL y Clave de la Seguridad Social, en la sección Información personal.

Se destacó que si es necesario actualizar datos personales o familiares, podrán consultar la documentación requerida en el sitio web y gestionar el trámite mediante la modalidad de atención virtual.

Asimismo, se recomendó validar al menos una vez al año un correo electrónico y un número de teléfono celular, o cada vez que estos cambien. Esta actualización puede realizarse tanto en la página como a través de la aplicación móvil de ANSES.

Se aclaró, no obstante, que la no actualización de estos datos no generará perjuicio alguno a los titulares de las prestaciones.