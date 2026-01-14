La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, recordó que continúa vigente la prórroga para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2025 hasta el próximo 31 de marzo, requisito necesario para cobrar el 20% del complemento acumulado durante 2024.

La Libreta AUH certifica el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de niños y adolescentes. La presentación puede realizarse a través de la plataforma mi ANSES, tanto desde el sitio web oficial como desde la aplicación móvil.

Desde el organismo aclararon que el formulario generado en la web oficial es el único válido para efectuar el trámite y que debe ser presentado una vez que se encuentre completo y firmado por las autoridades escolares y sanitarias correspondientes.

Para realizar la gestión de manera digital, el procedimiento consiste en ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar la información del grupo familiar en la sección Hijos > Libreta AUH, generar el formulario en caso de que falte completar algún dato, imprimirlo en una sola hoja, hacerlo firmar por la escuela o el centro de salud y luego subir una imagen del documento completo en formato JPG, con un peso menor a 3 MB. El trámite se considera finalizado cuando el titular recibe un correo electrónico confirmando la correcta presentación.

En caso de no poder completar la presentación de forma digital, la Libreta puede entregarse de manera presencial, sin turno previo, en cualquier oficina de ANSES o durante los operativos territoriales que realiza el organismo en distintos puntos del país.

