La ANSES, dependiente del Ministerio de Capital Humano, informó que continúa vigente hasta el 31 de marzo el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) 2025, requisito necesario para cobrar el 20% correspondiente al complemento acumulado durante 2024.

Ads

La Libreta acredita el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y la asistencia escolar de niños y adolescentes. El trámite puede realizarse a través de Mi ANSES, desde el sitio web oficial o mediante la aplicación móvil. El formulario generado desde la web es el único válido y debe estar completo con las firmas de las autoridades escolares y sanitarias antes de su presentación.

El procedimiento consiste en ingresar a mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social, verificar los datos en la sección Hijos > Libreta AUH, generar el formulario en caso de que falte completar información, imprimirlo en una sola hoja, llevarlo al centro de salud o a la escuela para su certificación y luego subir una foto del documento completo en formato JPG, con un peso menor a 3 MB y con las cuatro esquinas visibles. El trámite se confirma una vez que el titular recibe un correo electrónico que valida la presentación.

Ads

Puede interesarte

Quienes no puedan realizar la gestión de manera digital podrán presentar la Libreta sin turno previo en una oficina de ANSES o en los operativos territoriales del organismo. Para más información, se encuentra disponible el sitio oficial www.arba.gob.ar.

Ads