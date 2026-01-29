La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que las jubilaciones, pensiones y asignaciones aumentarán un 2,85% en febrero, de acuerdo con la fórmula de movilidad que toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de diciembre publicado por el INDEC.

Ads

Además, los titulares de jubilaciones y pensiones con haberes mínimos recibirán un bono extraordinario de 70 mil pesos. De este modo, el monto total a percibir será de 429.254,35 pesos, compuesto por 359.254,35 pesos correspondientes al haber mínimo con aumento y el refuerzo adicional.

Quienes perciban haberes superiores al mínimo cobrarán un bono proporcional hasta alcanzar el mismo monto total de 429.254,35 pesos.

Ads

Puede interesarte

En el caso de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), el haber ascenderá a 357.403,48 pesos, integrado por 287.403,48 pesos con aumento y el bono de 70 mil pesos. Las Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez pasarán a ser de 321.478,05 pesos, resultado de un haber actualizado de 251.478,05 pesos más el bono extraordinario.

Por su parte, la Asignación Universal por Hijo (AUH) se elevará a 129.096 pesos; la AUH por Hijo con Discapacidad alcanzará los 420.354 pesos, y la Asignación Familiar por Hijo será de 64.554 pesos para el primer rango de ingresos.

Ads

Desde el organismo señalaron que todos los pagos se efectuarán en las fechas estipuladas en el calendario habitual.